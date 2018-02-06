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PFDK’dan Aykut Kocaman’a ceza yok

Sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, disiplin ihlalinin unsurları oluşmaması nedeniyle ceza almadı. Galatasaray ise Konyaspor ile oynanan kupa maçında yaşanan saha olayları sebebiyle 15 bin TL para cezasına çarptırıldı.

PFDKdan Aykut Kocamana ceza yok

06 Şubat 2018 16:16

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe teknik sorumlusu Aykut kocaman hakkında, 31.01.2018 tarihinde oynanan Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, (oyçokluğu)

Galatasaray’ın 01.02.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

 

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