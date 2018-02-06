PFDK’dan Aykut Kocaman’a ceza yok

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe teknik sorumlusu Aykut kocaman hakkında, 31.01.2018 tarihinde oynanan Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, (oyçokluğu)

Galatasaray’ın 01.02.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."