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PFDK'dan Aziz Yıldırım'a ceza çıkmadı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

PFDKdan Aziz Yıldırıma ceza çıkmadı

13 Şubat 2018 15:58

PFDK kararları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden açıklanan kararlarda Aziz Yıldırım hakkında ceza kararı çıkmadı. Açıklanan PFDK kararları şöyle:

"Beşiktaş'ın, 06.02.2018 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Akın Çorap Giresunspor Kulübü'nün, 07.02.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Akın Çorap Giresunspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe hakkında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir." 

Etiketler: Aziz Yıldırım, PFDK

 

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