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PFDK'dan Balıkesirspor'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Balıkesirspor'a sportmenliğe aykırı açıklama ve hakeme hakaret nedeniyle ceza verdi.

PFDKdan Balıkesirspora ceza

01 Aralık 2016 20:11

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, geçen hafta oynanan Altınordu - Balıkesirspor karşılaşması sonrası, Balıkesirspor kulübünün resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulduğu gerekçesiyle 55 bin TL ceza verdi. Yine aynı müsabakada Balıkesirspor Kulüp Başkanı Feyyaz Çiftçi'nin resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Balıkesirspor kulüp yöneticilerinden İsmail Uzan'a da müsabaka hakemlerine yönelik hakaret nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası kesti. 

Taşkın Sarıca

Etiketler: balıkesirspor, ceza, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)


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