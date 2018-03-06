PFDK'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ceza

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye verilen cezaları açıladı. PFDK kararları şu şekilde:

"Beşiktaş'ın, 01.03.2018 tarihinde oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş sporcusu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo'nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 5 resmi müsabakadan men ve 22.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.