PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yayınlanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 15.03.2018 tarih ve 60 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

"Antalyaspor'un, 11.03.2018 tarihinde oynanan Göztepe-Antalyaspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Antalyaspor Kulübü sporcusu Ondrej Celustka'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Kayserispor Kulübü teknik sorumlusu Marıusı Nınel Şumudıca'nın, 11.03.2018 tarihinde oynanan Kayserispor-Kardemir Karabükspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aytemiz Alanyaspor Kulübünün, 09.03.2018 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın, 11.03.2018 tarihinde oynanan Galatasaray - Atiker Konyasor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Batı VIP 100 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Atiker Konyasor Kulübünün, 11.03.2018 tarihinde oynanan Galatasaray - Atiker Konyasor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün, 11.03.2018 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Tribün ALT D,E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün hakkında Usulsüz Seyirci Alma nedeniyle sevk yapılmışsa da isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Fenerbahçe'nin, 11.03.2018 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün B,C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına Karar verilmiştir.”