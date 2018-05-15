PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yapılan toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden açıklanan kararlar şöyle:

"1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 10.05.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 11.05.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - ÜMRANİYESPOR Spor Toto 1. Lig Play Off Müsabakaları müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON E7,E8,E9,E10,F1,F2,F3,F4,F5, bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ'nün, 11.05.2018 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig Play Off Müsabakaları müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün, 10.05.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ - MENEMEN BLD.SPOR TFF 2. Lig Play Off Müsabakaları müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- SİVAS BLD. SPOR Kulübünün, 10.05.2018 tarihinde oynanan SİVAS BLD. SPOR - AFJET AFYONSPOR TFF 2. Lig Play Off Müsabakaları müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 10.05.2018 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş. - BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Play Off Müsabakaları müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- BANDIRMASPOR Kulübünün, 10.05.2018 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş. - BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Play Off Müsabakaları müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ELAZİZ BLD.SPOR Kulübünün, 11.05.2018 tarihinde oynanan ELAZİZ BLD.SPOR - TARSUS İDMAN YURDU TFF 3. Lig Play Off Müsabakaları müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- TİRE 1922 SPOR Kulübünün, 11.05.2018 tarihinde oynanan TİRE 1922 SPOR - DİYARBEKİRSPOR A.Ş. TFF 3. Lig Play Off Müsabakaları müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- DİYARBEKİRSPOR A.Ş.'nin, 11.05.2018 tarihinde oynanan TİRE 1922 SPOR - DİYARBEKİRSPOR A.Ş. TFF 3. Lig Play Off Müsabakaları müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİRSPOR A.Ş. sporcusu MUHAMMED AKARSLAN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİRSPOR A.Ş. sporcusu MUSTAFA AYDOĞDU'nun, güvenlik görevlisine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."