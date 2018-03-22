PFDK'dan flaş karar

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan Tahkim Kurulu kararları şu şekilde:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a ihtar cezası verdi.

"Trabzonspor'un, Teknik Adam Recep Karatepe ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08.12.2017 tarih ve E.2017/598 - K.2017/660 sayılı kararına karşı tarafların itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor'un duruşma talebinin reddine ve esas hakkında karar verildiğinden 16.02.2018 tarihli dilekçesine istinaden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının onanmasına oy çokluğu ile,

Trabzonspor'un, Teknik Adam Altay Nazif Dağdelen ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 24.11.2017 tarih ve E.2017/597 - K.2017/651 sayılı kararına karşı tarafların itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor'un duruşma talebinin reddine ve esas hakkında karar verildiğinden 16.02.2018 tarihli dilekçesine istinaden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının onanmasına oy çokluğu ile,

Göztepe'nin Altay Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08.12.2017 tarih ve E.2017/621 - K.2017/665 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Göztepe'nin duruşma talebinin reddine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oy çokluğu ile karar verilmiştir." ,