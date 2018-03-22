Diğer
Kategoriler

PFDK'dan flaş karar

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararları açıkladı.

PFDKdan flaş karar

22 Mart 2018 16:52

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan Tahkim Kurulu kararları şu şekilde: 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a ihtar cezası verdi.

"Trabzonspor'un, Teknik Adam Recep Karatepe ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08.12.2017 tarih ve E.2017/598 - K.2017/660 sayılı kararına karşı tarafların itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor'un duruşma talebinin reddine ve esas hakkında karar verildiğinden 16.02.2018 tarihli dilekçesine istinaden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının onanmasına oy çokluğu ile,

Trabzonspor'un, Teknik Adam Altay Nazif Dağdelen ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 24.11.2017 tarih ve E.2017/597 - K.2017/651 sayılı kararına karşı tarafların itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Trabzonspor'un duruşma talebinin reddine ve esas hakkında karar verildiğinden 16.02.2018 tarihli dilekçesine istinaden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının onanmasına oy çokluğu ile,

Göztepe'nin Altay Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08.12.2017 tarih ve E.2017/621 - K.2017/665 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Göztepe'nin duruşma talebinin reddine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oy çokluğu ile karar verilmiştir."  ,

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç