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PFDK’dan Galatasaray’a ceza yağdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Galatasaray’a Trabzonspor maçında taraftarların neden olduğu saha olayları ve kötü tezahüratlar için 15 bin TL para cezası ve seyircilere de 1 maç verdi.

PFDKdan Galatasaraya ceza yağdı

27 Ekim 2016 17:48

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 27.10.2016 tarih ve 22 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

Galatasaray’ın, 22.10.2016 tarihinde oynanan Galatasaray - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Galatasaray’ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Odebank Alt 104,105,106,107,108 Güney Kale Arkası 118,119,120,121 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya
girişlerinin engellenmesine,

Trabzonspor’un, 22.10.2016 tarihinde oynanan Galatasaray - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor’un, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Misafir Tribün 418,419,420,421 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Gençlerbirliği’nin, 21.10.2016 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Atiker Konyaspor’un, 24.10.2016 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt Tribün C ve D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Kardemir Karabükspor’un, 23.10.2016 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor - Medipol Başakşehirspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Antalyaspor sporcusu Diego Angelo De Oliveira'nın, 23.10.2016 tarihinde oynanan Beşiktaş. - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Antalyaspor antrenörü Mehmet Bülent Albayrak'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” 

Etiketler: ceza, galatasaray, PFDK


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