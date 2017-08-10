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PFDK'dan Konyaspor'a 5, Beşiktaş'a 1 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Kupa Finali'nde yaşanan olayların ardından Beşiktaş'a 1, Atiker Konyaspor'a ise 5 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

PFDKdan Konyaspora 5, Beşiktaşa 1 maç ceza

10 Ağustos 2017 15:47

Beşiktaş ile Atike Konyaspor arasında oynanan olaylı Süper Kupa Finali'nin ardından iki kulübün cezaları açıklandı. PFDK, Beşiktaş'a 1, Atiker Konyaspor'a ise 5 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Ayrıca Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verildi. Orman, yaptığı açıklamada, "Kupa maçı için bize caza verilirse ortalığı ayağa kaldırırız" demişti.

PFDK kararları şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı FİKRET ORMAN'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Statüsü 10/D-3 maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." 


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