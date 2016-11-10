PFDK, bugün yapılan toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Buna göre sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Levent Nazifoğlu ve Muharrem Usta'ya ceza çıkmadı.

PFDK'nın kararları şu şekilde:

"Galatasaray A.Ş. yöneticisi Levent Nazifoğlu hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Gençlerbirliği Kulübünün, 05.11.2016 tarihinde oynanan Antalyaspor - Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kayserispor Kulübünün, 06.11.2016 tarihinde oynanan Osmanlıspor - Kayserispor TFF Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş A.Ş.'nin, 05.11.2016 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kale Arkası Spor Toto Kuzey Alt 108 nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş A.Ş.'nin, flaş röportaj röportajların zamanında yapılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş A.Ş.'nin, basın toplantısının zamanında yapılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor A.Ş.'nin, 05.11.2016 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 405,406 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Trabzonspor A.Ş.'nin flaş röportaj röportajların zamanında yapılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor A.Ş.'nin basın toplantısının zamanında yapılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor A.Ş. Başkanı Muharrem Usta hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Adana Demirspor Kulübünün, 05.11.2016 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Adana Demirspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kapalı Üst Tribün B,C,D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Adana Demirspor Kulübü teknik sorumlusu Engin İpekoğlu hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Boluspor Kulübünün, 06.11.2016 tarihinde oynanan Göztepe A.Ş. - Boluspor TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Mersin İdmanyurdu Kulübü antrenörü Yusuf Şimşek'in, 04.11.2016 tarihinde oynanan Mersin İdmanyurdu - Manisaspor TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Balıkesirspor Kulübünün, 05.11.2016 tarihinde oynanan Denizlispor - Balıkesirspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün R,S,Ş,T bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir."

