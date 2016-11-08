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PFDK'dan Traore'ye iyi haber

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kardemir Karabükspor'un Fildişi Sahilli oyuncusu Abdou Razack Traore'ye ceza vermedi.

PFDKdan Traoreye iyi haber

08 Kasım 2016 17:02

PFDK, bugün yapılan toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Traore, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası, "Fenerbahçe maçında aldığımız sonuç elbette hepimizi üzdü. Ancak hakem kararları skoru çok etkiledi. Eğer beni yenersen, sana saygı duyarım. Ancak bu maçın henüz başındaki ilk faulle, hakemin bize karşı olduğu netti. Yapılanlar hata değildi. Her şey bizim aleyhimize gelişti. Bu sonucun Fenerbahçe adına utanç verici olduğunu düşünüyorum. Fırat Aydınus resmen partiyi berbat etti. Biz 12 değil, 13 kişiye karşı oynadık. Sahada 11 oyuncu ve Fenerbahçe taraftarının yanı sıra hakem de vardı. Böyle bir takıma karşı kazanmak, takımınızda Messi bile olsa imkansız" ifadelerini kullanmıştı.

PFDK'nın oyuncuyla ilgili kararında ise şu ifadelere yer verildi:

"Kardemir Karabükspor Kulübü sporcusu Abdou Razack Traore hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir." 


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