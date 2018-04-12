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PFDK’dan üç büyüklere ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ve Beşiktaş’a tribün kapatma, Galatasaray’a ise 45 bin TL para cezası verdi.

PFDKdan üç büyüklere ceza

12 Nisan 2018 16:55

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada PFDK kararları belli oldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe, taraftarların sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı tribün kapatma, Galatasaray ise kötü tezahürat sebebiyle 45 bin TL para cezası aldı. PFDK’nın yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şu şekilde:

"Beşiktaş'ın, 07.04.2018 tarihinde oynanan Beşiktaş- Göztepe Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Kuzey Üst 407,408, Spor Toto Kuzey Alt 107,108 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Göztepe'nin, 07.04.2018 tarihinde oynanan Beşiktaş - Göztepe Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta Spor Toto Misafir Takım Tribünü 404,405,406 giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada Göztepe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 08.04.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Osmanlıspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Üst H,I bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Galatasaray'nin, 09.04.2018 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün, 06.04.2018 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Üst A ve Güney Alt A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Atiker Konyaspor Kulübünün, 08.04.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Atiker Konyaspor Kulübünün, 08.04.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Gaziantepspor Kulübünün, 07.04.2018 tarihinde oynanan Gaziantepspor-Adanaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”  

 

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