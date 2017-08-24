PFDK'dan üç Süper Lig ekibine ceza!

PFDK, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanan 2. hafta maçlarının ardından alınan kararları açıkladı. TFF'nin internet sitesinden açıklanan kararlar şöyle:

"Fenerbahçe'nin, 20.08.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe hakkında, ısınan futbolcuların yanında gözetimde bulunulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST B,H, KALE ARKASI MİGROS D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Trabzonspor hakkında, 20.08.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, ısınan futbolcuların yanında gözetimde bulunulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Medipol Başakşehir FK hakkında, 19.08.2017 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor - Medipol Başakşehir FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, ısınan futbolcuların yanında gözetimde bulunulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Alanyaspor Kulübü kaleci antrenörü Fevzi Layiç'in, 19.08.2017 tarihinde oynanan Bursaspor - Alanyaspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Elazığspor Kulübü'nün, 20.08.2017 tarihinde oynanan Eskişehirspor - Elazığspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Adanaspor'un, 19.08.2017 tarihinde Giresun Atatürk Stadında oynanan Giresunspor - Adanaspor TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Adanaspor sporcusu Magaye Serigne Falilou Dit Nelson'un, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 4 resmi müsabakadan men ve 8 bin 650 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Boluspor hakkında, 21.08.2017 tarihinde oynanan Ümraniyespor - Boluspor TFF 1. Lig müsabakasında, ısınan futbolcuların yanında gözetimde bulunulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Manisaspor Kulübü'nün, 18.08.2017 tarihinde oynanan Manisaspor - Samsunspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 22 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Samsunspor Kulübü'nün, 18.08.2017 tarihinde oynanan Manisaspor - Samsunspor TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Adana Demirspor Kulübü'nün, 19.08.2017 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Çaykur Rizespor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."