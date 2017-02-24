Geçtiğimiz hafta TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kalmış, karşılaşma içerisinde taraftarın kötü tezahüratı ve teknik direktörün müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Van Büyükşehir Belediyespor’a ceza verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van Büyükşehir Belediyespor Kulübünün, 19.02.2017 tarihinde oynanan Van Büyükşehir Belediyespor - Altay Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına,

aynı müsabakada Van Büyükşehir Belediyespor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü teknik sorumlusu Namık Altınsoy'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına."