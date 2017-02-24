Diğer
Kategoriler

PFDK'dan Van Büyükşehir Belediyespor'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Van Büyükşehir Belediyespor'a 7 bin 500 TL para ve 1 maç seyircisiz maç oynama cezası verildi.

PFDKdan Van Büyükşehir Belediyespora ceza

24 Şubat 2017 00:41

Geçtiğimiz hafta TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kalmış, karşılaşma içerisinde taraftarın kötü tezahüratı ve teknik direktörün müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Van Büyükşehir Belediyespor’a ceza verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van Büyükşehir Belediyespor Kulübünün, 19.02.2017 tarihinde oynanan Van Büyükşehir Belediyespor - Altay Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına,

aynı müsabakada Van Büyükşehir Belediyespor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü teknik sorumlusu Namık Altınsoy'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına." 

Etiketler: PFDK, Van Büyükşehir Belediyespor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!