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PFDK'ya sevk edilen takımlar açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ve Adanaspor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

PFDKya sevk edilen takımlar açıklandı

21 Şubat 2017 17:04

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, PFDK sevklerini açıkladı. Açıklamaya göre sevk kararları ve gerekçeleri şöyle:

"BURSASPOR Kulübü futbolcusu DENİZ YILMAZ'ın 17.02.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 18.02.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GAZİANTEPSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/12. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 19.02.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-OSMANLISPOR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

SAMSUNSPOR Kulübü'nün 17.02.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR-MERSİN İDMANYURDU TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
SAMSUNSPOR Kulübü idarecisi DENİZ COŞKUN ZEREN'in aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MANİSASPOR Kulübü'nün 18.02.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi GÜRKAN ASLAN'ın 18.02.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi TOLGA SAYIN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi ERCAN PAMUK'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GİRESUNSPOR Kulübü futbolcusu IGORS TARASOVS'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GİRESUNSPOR Kulübü futbolcusu NEMANJA TOMIC'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 18.02.2017 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ŞANLIURFASPOR Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA KEMAL KILIÇ'ın aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ELAZIĞSPOR Kulübü görevlisi ÜNSAL ÇETİNKAYA'nın 19.02.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 21.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BALIKESİRSPOR Kulübü'nün 19.02.2017 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR-BANDIRMASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
BALIKESİRSPOR Kulübü görevlisi MUTTALİP BOZCAN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BANDIRMASPOR Kulübü'nün 19.02.2017 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR-BANDIRMASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

DENİZLİSPOR Kulübü'nün 20.02.2017 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-SİVASSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." 

Etiketler: Adanaspor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehir, PFDK, Süper Lig ekipleri


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