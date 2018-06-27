Phillip Cocu, PSV Eindhoven ile vedalaştı

Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven'dan ayrılarak Fenerbahçe'nin başına geçen Phillip Cocu, kendisini sarı-lacivertli yapan imza için İstanbul’a geliyor. Hollandalı teknik adam, imza öncesinde PSV Eindhoven ile vedalaştı. Hollandalılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cocu’ya hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Açıklamada PSV’de görev yaptığı arkadaşlarıyla vedalaştığı fotoğraf paylaşıldı.

Cocu, bugün saat 18.30'da Ülker Stadyumu’nda kendisini sarı-lacivertli ekibe bağlayan imzayı atacak.