Pikachular Japonya sokaklarını hareketlendirdi

Japonya'nın güneyindeki Yokohama kenti, bu yıl sarı kıyafetleri ve unutulmaz sesi ile hafızalara kazınan Japon çizgi filmi Pokemon'un karakteri Pikachuları ağırladı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Pikachu Patlaması” adlı festivalde en az bin 500 Pikachu, Yokohama sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu. Festival kapsamında düzenlenen etkinliklere yüzlerce kişi katıldı. En az 100 Pikachu’nun yürüyüşe çıktığı festivalde birçok dansçı ve sanatçı da katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Pikachu Festivali, 2014 yılında Pokemon animasyon filminin vizyona girmesinin ardından yapılan kutlamalarla başlamıştı. Pokemon hayranlarının büyük ilgi gösterdiği festivale katılanlar Pikachu kostümü giymeyi ihmal etmedi. Japonlar, ayrıca festival boyunca telefonlarından Pokemon Go oyunu oynadı.