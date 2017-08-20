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Piknik ateşi orman yangınına sebep oldu

Hatay’da piknik ateşinden çıktığı değerlendirilen orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü.

Piknik ateşi orman yangınına sebep oldu

20 Ağustos 2017 19:39

Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesi Ballıöz mevkiinde piknikçilerin yaktığı ateş yüzünden çıktığı değerlendirilen orman yangınını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, 1 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 3’er su tankı ile ilk müdahale aracı ve yer ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma faaliyetleri sürüyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, ekiplerin çok kısa sürede bölgeye intikal ettiğini ve şiddetli rüzgara rağmen yangının ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındığını belirtti. Kentnen, hafta sonu olması nedeniyle yangının piknik ateşinden çıktığı ihmali üzerinde durduklarını ifade ederek, vatandaşlardan orman yangınlarına karşı daha duyarlı olmasını istedi.

Adem Karagöz


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