Piknik yaparken ırmağa düştü

Olay, bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarılar Mahallesi’nde oturan İbrahim ve Zeynep Vurkun çifti, 3 çocuğuyla birlikte Bucak Şeyhler Mahallesi Eğri Kavak mevkiine piknik yapmaya gitti. Çocuklar oyun oynadığı sırada ayağı kayarak Manavgat Irmağına düşen 5 yaşındaki Samet Durmuş Vurkun, anne ve babasının tüm çabalarına rağmen ırmakta kayboldu. Çolaklı da bir otelde çalıştığı bildirilen baba İbrahim Vurkun, oğlunu kurtarmak için girdiği ırmakta boğulmaktan son anda bir ağaca tutunarak kurtuldu. İbrahim Vurkun’u tutunduğu ağaçtan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı. Olay yerindeki 112 Sağlık ekibi donmak üzere olan babaya ambulansta müdahalede bulunurken baba hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Olayın şokunu yaşayan ve 2 küçük çocuğuna sıkı sıkı sarılan anne Zeynep Vurkun, Samet Durmuş’un bir anda ayağının kaydığını ve ırmakta akıntıya kapıldığını, kocasının arkasından atlayıp bir süre kıyıya çıkarmaya çalıştığını, daha sonra eşinin güçlükle bir ağaca tutunduğunu oğlunun ise kaybolduğunu söyledi.

Olayı duyan Vurkun ailesinin yakınları ve tanıdıkları olay yerine akın etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Antalya’dan gelen İl Jandarma Komutanlığı dalgıçları akşam saatlerinde ırmakta arama çalışmasına başladı. Havanın kararması sebebiyle arama çalışmalarına ara verildi.