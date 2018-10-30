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Piknikçilere ayı sürprizi

Piknikçilere ayı sürprizi
Piknikçilere ayı sürprizi

Mersin'in Erdemli ilçesinde piknik yaparken karşılarında ayı gören 3 kişi, yaşadıkları şokla güvenlik güçlerinden yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Kayacı Mahallesi'ndeki kanyon içerisinde yaşandı. 3 arkadaş piknik için ormanlık alana gitti. Gün batımı esnasında piknik alanına bir ayının geldiğini fark eden piknikçiler heyecana kapılarak eşyalarını da bırakıp, bölgeden uzaklaştı. İçlerinden birinin nereye gittiğini fark edemeyen diğer 2 kişi güvenlik güçlerini arayıp yardım istedi. Olay üzerine bölgeye jandarma, 112 sağlık ekibi ve Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler önce ihbarda bulunan 2 kişiye ardından da üçüncü kişiye ulaştı.
3 piknikçiye ait eşyalar ise yine güvenlik güçleri eşliğinde bulunduğu yerden alındı.

Ekipler ayının doğal yaşamın bir parçası olduğunu hatırlatarak, piknikçilere telkinde bulundu.  

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