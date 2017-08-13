Piknikte silahlı kavga: 1’i çocuk 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesinde bulunan Kahta Çayına pikniğe giden iki aile arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. .Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir şahıs yanında getirdiği pompalı av tüfeğiyle rast gele sağa sola ateş açmaya başladı. Yaşanan olayda pompalı av tüfeğinden çıkan saçmalar Halil B., (31), ile Emine G’ye (9), isabet etti. Saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan Halil B., ve Emine G., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahta ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Hüseyin Türkoğlu