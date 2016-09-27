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Pilot, denizi kirleten gemiyi ihbar etti

Türk Hava Yolları'nın Antalya-İstanbul seferini yapan uçağın pilotu, denizi kirleten gemiyi görünce, Atatürk Havalimanı kontrol kulesine bildirdi.


27 Eylül 2016 12:43

THY'nin Antalya-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan yolcu uçağının pilotu, Marmara Denizi'ne sintine bırakarak kirliliğe neden olan gemiyi ihbar etti. Edinilen bilgilere göre, saat 11.26'da TK2989 sefer sayılı Antalya-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan yolcu uçağının pilotu inişte yaklaşık 900 metre yükseklikte Marmara Denizi'ni kirleten gemiyi gördü. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 10 mil açığında denizi kirleten gemiyi gören pilot, gördüğü manzara karşısında duyarsız kalmayarak, durumu hemen Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne bildirdi.
Pilot, "Körfezle Yalova ile bizim meydan arası tam ortada koordinatları şu anda bizim kuyruğumuzda kaldı" bilgilendirmesinde bulundu. Koordinatları alan kontrolör de durumu hemen ilgili birime iletti. Boeing 737-800 tipi uçağın pilotunun raporu üzerine gemiyle ilgili harekete geçildi. 

Tuncer Cengiz

Etiketler: denizi kirleten gemi, türk hava yolları


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