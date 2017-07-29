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Pilot ile kule arasında ilginç ‘balon’ diyaloğu

Türk Hava Yollarının (THY) Atatürk Havalimanına inmek üzere olan bir uçağının pilotu alçaldığı sırada üzerinde metal bir ‘R’ harfi bulunan balon görünce durumu kuleye bildirdi. Hava Trafik Kontrol Merkezi ve pilot arasında arasında ‘balon’ diyaloğu dikkat çekti.

Pilot ile kule arasında ilginç balon diyaloğu

29 Temmuz 2017 17:00
Pilot ile kule arasında ilginç ‘balon’ diyaloğu - Tıkla İzle

Türk Hava Yollarının Merzifon-İstanbul seferini gerçekleştiren TK2855 sefer sayılı Boeing 737-900 tipi yolcu uçağının pilotu Atatürk Havalimanına inmek üzere alçaldığı sırda Pendik üzerinde 11 bin 300 feet yükseklikte (3 bin 300 metre) yanından tehlikeli bir şekilde balon geçtiğini gördü. Bunun üzerine harekete geçen THY pilotu İstanbul Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek durumu bildirdi. Kule görevlileri de bölgede seyreden diğer uçakları da konu hakkında uyardı.

Diyaloglar telsiz konuşmalarına yansıdı

Uçağın pilotu ve kule görevlisi arasında yaşanan o diyaloglar telsiz konuşmalarına yansıdı. Kule görevlilerini uyaran pilot, "Şu anda bulunduğumuz yerde kırmızı bir balona bağlı metal R harfi taşıyan 11 bin 300 feet'te bir cisim yanımızdan geçti. Çok tehlikeli bir şekilde" diyerek bilgi verdi.

Pilotun raporu üzerine hava trafik kontrolörü de balonun diğer uçaklara tehlike oluşturmaması adına pilotlara bilgilendirmede bulundu. Bölgede bulunan diğer uçakların pilotları da balonun bulunduğu konumu sorması üzerinde kontrolör, "11 bin feetlerde balona bağlı R harfi rapor edildi" bilgisini frekanstan paylaştı.

Ferhat Yasak 

Etiketler: kule, Pilot, THY


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