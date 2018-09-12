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Pilotlar greve gitti, 150 uçuş iptal edildi

Pilotlar greve gitti, 150 uçuş iptal edildi
Pilotlar greve gitti, 150 uçuş iptal edildi

İrlanda merkezli Ryanair havayolu şirketinin Almanya’daki pilotları ve kabin memurları 24 saatlik greve gitti. Grev dolayısıyla 150 uçuş iptal edildi.

Almanya pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) ve Birleşik Hizmet Sendikası, pilotların ve kabin memurlarının ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için uzun zamandır yapılan görüşmelerden netice alınmadığını bundan dolayı da çalışanlarının greve gidildiğini açıkladı. Ryanair havayolu şirketinde çalışan pilotların aldığı aylık ücretlerin emsal şirketlerde çalışan pilotlarının aldığı maaşların yarısına denk geldiği kaydedildi. 

İrlanda merkezli Ryanair şirketi ise pilot ve kabin memurlarının taleplerini karşılamaya yanaşmayarak grevlerin devam etmesi durumunda Almanya'da personel azaltmasına ve bazı hatları iptal edebilecekleri konusunda açıklamada bulundu. Grev nedeniyle binlerce yolcunun mağdur edildiği de aktarıldı. 

Mehmet Koca

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