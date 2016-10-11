Türk Hava Yolları'nın (THY) dün Atatürk Havalimanı'ndan saat 13.05’te kalkan TK 2432 sefer sayılı Boeing 737-800 tipli uçağında bulunan bir yaşındaki yolcu ağlamaya başladı. Uçağın kalkmasının ardından ağlamaya başlayan küçük bebeği ailesi susturamadı. Ailenin küçük bebeği susturamadığını gören kabin ekipleri bebeği susturmayı denedi. Kabin ekipleri de tüm uğraşlarına rağmen küçük bebeği susturamadı. Hiç durmadan ağlayan bebeğin yolcuları rahatsız ettiğini düşünen kabin memurları olayı uçağın kaptan pilotuna iletti.

“Kule uçakta ağlayan bebek var bizi direkt rotadan uçurun”

Küçük yolcunun hiç susmadan ağladığını öğrenen Türk Hava Yolları pilotu Atatürk Havalimanı kontrol kulesiyle telsiz bağlantısı kurarak kuleden kendilerini Antalya’ya direkt rotadan uçurmasını istedi. Direkt rotadan uçan uçak, normal zamanlarda yaklaşık bir saat on dakikada gittiği Antalya’ya, kır altı dakikada gitti.

Türk Hava Yolları pilotu ile Atatürk Havalimanı kontrol kulesi arasında geçen ilginç diyaloglar telsiz konuşmalarına yansıdı.

İşte o konuşmalar:

Pilot: Efendim ayrıca uçakta aşırı derecede ağlayan bir yaşında çocuk var.Mümkün olduğu kadar direkt rotayla Antalya’ya gitmek istiyoruz.

Kule: Anlaşıldı. Direkt “Sektör” rota verildi.

Tuncer Cengiz