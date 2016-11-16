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Pilottan kuleye ilginç ‘kuş’ anonsu

Atatürk Havalimanı’nda kalkış yapmaya hazırlandığı sırada ilginç bir durumla karşılaşan pilot, kuleyle irtibata geçerek, "Pistin orta civarlarında bir tane kuş ölüsü var, diğer kuş da onu yemeye çalışıyor" bilgisini verdi.

Pilottan kuleye ilginç kuş anonsu

16 Kasım 2016 13:10

Atatürk Havalimanı’nda bugün saat 11.30 sıralarında kalkış yapmaya hazırlanan bir pilot ile hava trafik kontrolörleri arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Kule görevlilerine olağan dışı durumu rapor eden pilot, pistte bir kuş ölüsünün bulunduğunu başka bir kuşun ise ölü kuşu yemeye çalıştığını bildirdi.

Diyaloglar telsize yansıdı
Telsiz konuşmalarına yansıyan diyaloglar dikkat çekti. Pilot, "Pistin orta civarlarında bir tane kuş ölüsü var, diğer kuş da onu yemeye çalışıyor" bilgisini verdi. Bunun üzerine kule görevlisi de "Teşekkür ederim hemen aldırıyorum" dedi. Pistin ortasında bulunan kuş ölüsü uçaklar için tehlike oluşturmaması için kısa sürede araçla pistten kaldırıldı.

Teknik arıza 19 saat rötar yaptırdı
Öte yandan, Türk Hava Yolları'nın Çin’in Guangzhou şehrinden İstanbul'a gelecek tarifeli uçağında teknik bir arıza meydana geldi. Bu sabah saat 06.05’te Atatürk Havalimanı’na inmesi gereken TC-LJA tescilli, Boeing 777-300 tipi uçak teknik bir arıza nedeniyle kalkış yapamadı. Yaşanan arıza nedeniyle sefer, 19 saat rötar yaptı. Uçak bakıma alınırken yolcular ise otele yerleştirildi. Teknisyenlerin müdahalesi sonrası uçaktaki arıza giderildi. Tekrar yolcularını alacak THY uçağının yaklaşık 10 saatlik yolculuğun ardından gece saatlerinde İstanbul’a ulaşması bekleniyor.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir THY uçağına ise dün gece saatlerinde kuş çarptı. Saat 23.05'te İstanbul Atatürk Havalimanı’na inen TK 1970 sefer sayılı THY'nin Birmingham uçağına iniş sırasında kuş çarptı. Boeing 737-900 tipi uçakta herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Ferhat Yasak

Etiketler: Atatürk Havalimanı, Pilot


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