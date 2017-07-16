Pilottan kuleye: 'Kule belki martıya çarpmış olabilirim'

Dün saat 20.46'de Atatürk Havalimanı'na iniş yapan TK1806 sefer sayılı THY'nin Boeing 737-800 tipi uçağının pilotu, hava trafik kontrolörüne, "Tam touchdown'un (teker koyma noktasında) orada bir iki tane martı vardı. Belki çarpmış olabiliriz. Emin değilim, bir kontrol ettirebilirseniz sevinirim" bilgilendirmesinde bulundu. Bunun üzerine pistte ölü kuş olup olmadığının kontrolü için ekip gönderildi. Bu nedenle Türk Hava Yolları'nın Elazığ ve Van uçakları da pisti pas geçmek zorunda kaldı. Yapılan kontrollerde THY uçağının martıya çarptığı ortaya çıktı. Pist martı ölüsünden temizlendikten sonra inişler yeniden başladı.

Tuncer Cengiz

