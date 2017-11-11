Pilottan kuleye ‘kuşlara vurduk’ anonsu

Bugün saat 12.16’da Atatürk Havalimanının Ataköy-Florya yönündeki pistine inmek için alçalan bir uçağın pilotu, iniş yaptığı sırada kuş sürüsüne çarptı. Olayın akabinde uçağın pilotu Hava Trafik Kontrolörleriyle irtibata geçerek durumu aktardı.

“Muhtemelen kuşlara vurduk”

Pilotun kule görevlilerini uyardığı o anlar ise telsiz konuşmalarına yansıdı. Pilot; “Efendim pistin ortasında muhtemelen kuşlara vurduk, bilginize” diyerek kuleyi uyardı. Bunun üzerine harekete geçen hava trafik kontrolörü, çarpmanın etkisiyle ölü kuş olabileceği ihtimaline karşı ilgili görevlileri pisti kontrol etmeleri için yönlendirdi.

Uçaklar pisti pas geçti

Öte yandan kuş sürüsüne çarpan uçak havalimanına sorunsuz iniş yaparken, uçakta hasar olup olmadığını kontrol etmek için ekip görevlendirildi. Olayın ardından pist kontrol edilirken bu sırada Atatürk Havalimanına inmek için alçalan Türk Hava Yollarının Odessa, Kabil ve Elazığ uçakları pisti pas geçmek durumunda kaldı.

Ferhat Yasak



