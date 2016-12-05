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Pilottan kuleye: 'Önümüzden kedi geçiyor'

İstanbul (İHA)Atatürk Havalimanında bir pilotun Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne "Önümüzden kedi geçiyor. Tam sağımızda 10 metre ileride küçük bir kedi var" diye anons yapması telsiz kayıtlarına yansıdı.

Pilottan kuleye: Önümüzden kedi geçiyor

05 Aralık 2016 11:58
Pilottan kuleye: 'Önümüzden kedi geçiyor' - Tıkla İzle

Atatürk Havalimanında kuşlar dışında kedi ve köpeklerde uçuş trafiğini olumsuz etkiliyor. Atatürk Havalimanında Devlet Hava Meydanları tarafından kuşlarla mücadele timinin yanı sıra köpek ve kedilerle mücadele timi de var. Hayvan timleri uçağa binmeden önce kafeslerinden kaçan kedi köpekleri yakalamak için mücadele ediyor.

Cumartesi günü Atatürk Havalimanı aprona nereden girdiği belli olmayan bir yavru kedi hareketliliği yaşandı. Pilotlar apronda uçağın önünden geçen yavru bir kedi ile karşılaştı. Bunun üzerine pilotlar, hem uçuş emniyetini kedinin tehlikeye düşürmemesi hem de kedinin yaşaması adına hemen Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne bilgi verdi.

Cumartesi günü Atatürk Havalimanı apronunda uçakmarın önünden kedi geçtiğini gören bir pilot Hava Trafik Kontrol Merkezi'ni uyardı. Hava Trafik Kontrol Merkezi ile pilot arasında ilginç konuşmalar yaşandı.

Bir pilot, kontrolöre "Önümüzden kedi geçiyor sağdan sola.Aldırırsanız seviniriz" anonsunu yaparken başka bir pilot ise,"Tam sağımızda 10 metre ileride küçük bir kedi var" anonsunda bulundu. Ekipler uçuş emniyetini kedinin tehlikeye düşürmemesi için bilgilendirme üzerine hemen harekete geçti. Uçuş trafiğinde her hangi bir olumsuz durum yaşanmazken ekipler de yavru kediyi arama çalışmalarına başlattı. 

Tuncer Cengiz

Etiketler: kedi, Pilot


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