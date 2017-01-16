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Pilotun hasta babasına acı haber verilemedi

Kırgızistan'da düşen kargo uçağında hayatını kaybeden emekli Pilot Albay İbrahim Gürcan Dirancı’nın kalp hastası olan babasına acı haber verilemedi.

Pilotun hasta babasına acı haber verilemedi

16 Ocak 2017 13:11

ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400F Jumbo Jet tipi kargo uçağı, Türkiye saati ile 7.30’da Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e inerken düştü. Uçakta bulunan 4 mürettebat hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden emekli Pilot Albay İbrahim Gürcan Dirancı'nın (47) ateşi Bursa'ya düştü. Pilot albayın Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan kalp ve şeker hastası olan babası Mehmet Dirancı’ya (79) acı haber verilemedi.

İbrahim Gürcan Dirancı’nın kuzeni Tamer Dirancı, “Gürcan ağabeyimin uçağı bugün Bişkek şehrinde bir köyün üzerine düştü. Kendisi ile birlikte 4 kişi kurtulamadı. Biz kurtulamadığını öğrendik. İstanbul’da şirket tarafından açıklama yapılacağı söylendi” dedi.

Evli olan kuzeninin daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 1. Filo Komutanlığı yaptığını dile getiren Tamer Diranci, “Emekliliğinden sonra diğer havayollarında, özel şirketlerde pilotluk yapmaya devam ediyordu” şeklinde konuştu.

Tamer Dirancı, kuzeninin eşi ile görüşemediklerini, kız kardeşi ile görüştüklerini ifade ederek, “Eşi ile görüşemedik. Baba Mehmet Dirancı torunu ile görüştü, oğlunun yaralı olduğunu biliyor. Öldüğünü kendisine bildiremedik, ama şu anda hissediyor. İstanbul’dan açıklama yapıldıktan sonra söyleyeceğiz. Daha önce kendisi by-pass ameliyatı oldu. Yüksek tansiyon ve şekeri de var. Acilde doktorlar iğne yapamayacaklarını söyledi. Şu an biz kendisine haber veremiyoruz” dedi.

Hayatını kaybeden pilot albayın eşi Gülşen Dirancı ve avukat olan oğlu Alp Onur Dirancı'nın İstanbul'da yaşadıkları, geçtiğimiz günlerde çocuklarının cübbe giyme merasiminde bir araya geldikleri öğrenildi. 

Fatih Ak - Samet Doğru

Etiketler: Kırgızistan, pilotun hasta babası


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