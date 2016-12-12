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Pilotun yardımına koşan köylü konuştu

Diyarbakır’da düşen F-16 uçağının pilotunun yardımına koşan köylülerden Veysi Azizoğlu, "Köy kahvehanesinde oturuyorduk, bir ses geldi. Uçağın yere çakıldığını gördük. Hemen olay yerine koştuk ve pilot arkadaşı karşılayıp polis memurlarına bizzat teslim ettik" dedi.

Pilotun yardımına koşan köylü konuştu

12 Aralık 2016 22:32

Diyarbakır’da bugün saat 19.30 sularında F-16 uçağı havada infilak etti. Uçağın pilotu, fırlatma koltuğunu kullanarak hayatta kalmayı başardı. Patlamayı duyup olay yerine koşan Çarıklı köyü sakinleri, parçalanmış uçak yığınlarının hemen yanında pilota ulaşmayı başardı. Paraşütle kurtulan pilotun sağlık durumunu kontrol eden köylüler, daha sonra polisi arayarak pilotun yerini bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, pilotu ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Pilota yardım eden vatandaşlardan Veysi Azizoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Köy kahvesinde oturuyorduk. Bir ses geldi. Uçak yere çakıldığını gördük. Hemen olay yerine koştuk. Olay yerine geldiğimizde biz pilot arkadaşla karşılaştık. Pilot arkadaşı polis memurlarına bizzat teslim ettik. Ondan sonra uçağın üzerine gittik. Uçak kül olmuştu, yanmıştı. Pilot arkadaşın söylediğine göre havada infilak etmiş arıza nedeni ile. Erkek pilottu. 10-15 köylü pilot arkadaşı gördük. Ayrıca not defteri vardı, onu da teslim ettik’’ dedi. 

Aydın Yorat - Emrah Kızıl

Etiketler: düşen uçak


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