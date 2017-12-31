Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Magazin »
  • Pınar Deniz kimdir? O ses Türkiye Pınar Deniz ne iş yapar, Aslen nereli ve kaç yaşında?

Pınar Deniz kimdir? O ses Türkiye Pınar Deniz ne iş yapar, Aslen nereli ve kaç yaşında?

Pınar Deniz kimdir? Bu akşamki O Ses Türkiye yılbaşı özel programında yer alacak olan Pınar Deniz ne iş yapar, Aslen nereli ve kaç yaşında? Her sene merakla beklenen O ses Türkiye'de yer alacak olan olan Pınar Deniz'in hangi şarkıyı seslendireceği merak edildi. İşte Pınar Deniz hakkında merak edilen soruların cevabı...

Pınar Deniz kimdir? O ses Türkiye Pınar Deniz ne iş yapar, Aslen nereli ve kaç yaşında?

31 Aralık 2017 21:06

Pınar Deniz kimdir? Sorusunun cevabı haberimizde. O Ses Türkiye'de bu akşam eğlenceli anlar yaşanacak. Pınar Deniz de programa konuk olarak katılacaklar arasında. Peki; Pınar Deniz kimdir? O ses Türkiye Pınar Deniz ne iş yapar, Aslen nereli ve kaç yaşında?

Pınar Deniz kimdir?

Pınar Deniz, 10 Kasım 1994 tarihinde İstanbul' da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu başarısı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine toplamaktadır.

Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitimi de almıştır.

İlk oyunculuk deneyimi olan ve 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırmıştır.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. İzlenme rekorları kıran bir dizi olan Vatanım Sensin adlı dizide gözü yükseklerde olan Yıldız karakterini canlandırmıştır.

ROL ALDIĞI KLİPLER:

Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde yer aldı.

ROL ALDIĞI DİZİLER:

2014 yılında "Sil Baştan" adlı dizide Evrim rolünde oynadı.
2015 yılında "Beyaz Yalan" dizide Azra rolünde oynadı.
2016 yılında "Vatanım Sensiz" adlı dizide Yıldız karakterini canlandırmaktadır.

Etiketler: pınar deniz

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç