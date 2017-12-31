Pınar Deniz kimdir? O ses Türkiye Pınar Deniz ne iş yapar, Aslen nereli ve kaç yaşında?

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Pınar Deniz kimdir?

Pınar Deniz, 10 Kasım 1994 tarihinde İstanbul' da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu başarısı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine toplamaktadır.

Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitimi de almıştır.

İlk oyunculuk deneyimi olan ve 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırmıştır.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. İzlenme rekorları kıran bir dizi olan Vatanım Sensin adlı dizide gözü yükseklerde olan Yıldız karakterini canlandırmıştır.

ROL ALDIĞI KLİPLER:

Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde yer aldı.

ROL ALDIĞI DİZİLER:

2014 yılında "Sil Baştan" adlı dizide Evrim rolünde oynadı.

2015 yılında "Beyaz Yalan" dizide Azra rolünde oynadı.

2016 yılında "Vatanım Sensiz" adlı dizide Yıldız karakterini canlandırmaktadır.