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Pınar Ekmen için mevlit okutuldu

Manisa'da geçtiğimiz hafta geçirdiği ani rahatsızlık sonrası hayatını kaybeden Pınar Ekmen için gazetecilik görevine başladığı yerel kanalda mevlit okutuldu.

Pınar Ekmen için mevlit okutuldu

03 Kasım 2016 17:35

Geçirdiği ani kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden ve sevenlerini yasa boğan MASKİ Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Pınar Ekmen için daha önce görev yaptığı Manisa ETV kanalında mevlit düzenlendi. Merhumenin ruhuna okunan mevlitte sevenleri Ekmen’i rahmet ve dualarla andı. Erdinç Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Yumrukaya’nın ev sahipliği yaptığı mevlide, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen ve Burak Aslay ile Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Köroğlu, İl Müftüsü Sinan Cihan, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, MASKİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Parmaksız ve Bilgi İşlem Dairesi Koordinatörü Gökhan Kiriş katıldı.

Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Köroğlu merhume için dualar okudu. Sevenlerinin yalnız bırakmadığı mevlitte eller Pınar Ekmen için hep birlikte semaya kalktı. Merhumenin dayısı Saim Güller de Ekmen’in eski mesai arkadaşlarının baş sağlığı dileklerini kabul etti.


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