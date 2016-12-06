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Pınar Kalay 'Dünyanın En Yenilikçi 50 İK Lideri' arasında yer aldı

Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay, insan kaynakları alanında dünyanın en kapsamlı etkinliği olarak bilinen ve Şubat 2017’de 25’incisi düzenlenecek olan Dünya İK Kongresi’nin (World HRD Congress) Danışma Kurulu tarafından 'Dünyanın En Yenilikçi 50 İK Teknoloji Lideri' arasında gösterildiği açıklandı.

Pınar Kalay Dünyanın En Yenilikçi 50 İK Lideri arasında yer aldı

06 Aralık 2016 11:05

Vodafone, dijital dönüşüm ve çalışan memnuniyeti odaklı İnsan Kaynakları (İK) uygulamalarıyla bu alanda yeni bir başarı öyküsü yazmaya hazırlandığı açıklandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay, Vodafone Türkiye bünyesinde öncülüğünü yaptığı yenilikçi dijital İK uygulamalarıyla 'Dünyanın En Yenilikçi 50 İK Teknoloji Lideri' arasında gösterildiği; liste, insan kaynakları alanında dünyanın en kapsamlı etkinliği olarak bilinen ve 15-17 Şubat 2017 tarihlerinde 25’incisi düzenlenecek olan Dünya İK Kongresi’nin (World HRD Congress) Danışma Kurulu tarafından belirlendiği bildirildi.

Dünyanın en yenilikçi 50 İK liderinden biri olarak gösterilmekten mutluluk duyduğunu belirten Kalay, şunları söyledi: "Vodafone olarak, geleceği dijitalleşmede görüyor; dijitalleşmenin, yenilikçi ve dönüştürücü gücüyle, geleceğin dünyasında belirleyici olacağına inanıyoruz. Dünya genelinde birey ve kurumların mobil ve sabit iletişim teknolojilerinin gücüyle dijitalleşmesini hedefliyoruz. Türkiye’nin Dijital Dönüşümüne liderlik etme vizyonumuzun sürdürülebilir olmasında yetenekli işgücümüzün en önemli etken olduğunu düşünüyoruz. Şirketimizde, sadece telekomünikasyon sektöründe örnek gösterilecek bir büyüme başarısı değil, aynı zamanda insan ve liderlik odaklı bir başarı hikâyesi oluşturmayı hedefliyoruz. İçinde bulunduğumuz dijitalleşme süreci İK stratejilerimizde de köklü değişiklikleri beraberinde getiriyor. Vodafone Türkiye olarak, yenilikçi dijital İK uygulamalarımızla sektörümüzde fark oluşturuyoruz".
 

Etiketler: Pınar Kalay, vodafone


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