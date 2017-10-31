Pınar Karşıyaka Hapoel Holon'u 98-91 mağlup etti

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Aleksandar Glisic xx, Luis Castillo xx, Gentian Cici xx
Pınar Karşıyaka: Scott Wood xx 7, Egemen Güven xx 13, Metin Türen xx 7, Dominic Waters xx 12, Alp Karahan xx 2, D.J.Kennedy xxx 15, Berk Uğurlu xx 8, Görkem Doğan xx 8, Mert Celep x
Başantrenör: Aleksandar Trifunovic
Hapoel Holon: Joe Alexander xx 13, Tu Holloway xxx 15, TaShawn Thomas x 4, Corey Walden xx 4, Shlomi Harush x, Tal Zach xx, Ricardo Glenn xx 10, Tamir Blatt xx 5, Guy Pnini xx 5, Jonathan Mor xx, Chanan Colman x
Başantrenör: Dan Shamir
1. Periyot: 22-19 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 51-40 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 72-56 (Pınar Karşıyaka lehine)
(AG-BH-S)
Ali Gözeten