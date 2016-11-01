Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Panagiotis Anastopoulos xx, Boris Krejic xx, Mehdi Difallah xx
Pınar Karşıyaka: Dilliard xx 6, Petway xx 9, Muhammed xx 10, Egemen xxx 4, Brown xx 8, Ponitka xxx 18, Owens xx 10, Alp x, Summer xxx 19
Başantrenör: Nenad Markovic
Maccabi Rand Media: Richard xx 14, Hilliard xx 8, Hanochi xx, Dawson xx 6, Ben Chimol xx 2, Zalmanson xx 8, Thomas xxx 15, Mcrea xxx 13, Elishay Kadir xx 9
Başantrenör: Arik Shivek
1. Periyot: 24-15 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 38-31 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 65-48 (Pınar Karşıyaka lehine)
5 faul alanlar: Dilliard (Pınar Karşıyaka)
Ali Gözeten