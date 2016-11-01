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Pınar Karşıyaka, Maccabi'yi devirdi

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubunda mücadele eden Pınar Karşıyaka, İzmir’de konuk ettiği İsrail ekibi Maccabi Rand Media’yı 84-75’lik skorla mağlup etti.

Pınar Karşıyaka, Maccabiyi devirdi

01 Kasım 2016 21:58

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Panagiotis Anastopoulos xx, Boris Krejic xx, Mehdi Difallah xx
Pınar Karşıyaka: Dilliard xx 6, Petway xx 9, Muhammed xx 10, Egemen xxx 4, Brown xx 8, Ponitka xxx 18, Owens xx 10, Alp x, Summer xxx 19
Başantrenör: Nenad Markovic
Maccabi Rand Media: Richard xx 14, Hilliard xx 8, Hanochi xx, Dawson xx 6, Ben Chimol xx 2, Zalmanson xx 8, Thomas xxx 15, Mcrea xxx 13, Elishay Kadir xx 9
Başantrenör: Arik Shivek
1. Periyot: 24-15 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 38-31 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 65-48 (Pınar Karşıyaka lehine)
5 faul alanlar: Dilliard (Pınar Karşıyaka) 

Ali Gözeten 

Etiketler: FIBA Şampiyonlar Ligi, Maccabi Rand Media, Pınar Karşıyaka


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