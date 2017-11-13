Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş MHP'den istifa etti! Dursun Ataş Kimdir ?

2009 ve 2014 yılları arasında 2 dönem Pınarbaşı Belediye Başkanı seçilen Dursun Ataş, Milliyetçi Hareket Partisi’nin resmi internet adresinde bulunan Belediye Başkanları listesinden ismimin silindiğini öğrenmenin büyük üzüntüsünü yaşamaktayım" ifadesinde bulunduğu açıklamasında, "Tarafıma konuyla ilgili hiçbir bilgi veya belge verilmemiştir. İstişare halinde olduğumuz MHP İl Başkanımızın dahi bilgisi dışında yapılan son hamle bardağı taşıran son damla olmuştur" cümlelerini kullandı.

"İhraç edilmişsek sebebini bilmemizin son derece hakkımız olduğunu düşünüyorum" ifadesinde bulunan Ataş, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Bizler partimizi iktidar yapmak için canla, başla çalışırken, maalesef Genel Merkezin böyle bir kaygısının olmadığını görmekte bizleri hayal kırıklığına uğratmıştır.

Dışlamakla, ötekileştirmekle, partinin belediye başkanlarını bile 'gitsin'e tutmakla iktidar olunamayacağı gibi siyaset de yapılamayacağını düşünüyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden 2009 ve 2014 yıllarında parti genel başkanımızın teveccühü ile 2 defa Pınarbaşı Belediye Başkanlığı'na aday oldum ve seçime girdim. Partimizin oy oranının da üzere Pınarbaşı halkının teveccühü ile 2 dönem Pınarbaşı Belediye Başkanı seçildim.

Gecemizi gündüzümüze katarak köy köy, sokak sokak dolaşarak partimizin çıtasını daha da yükseltmek için yoğun ve özverili bir çalışma gerçekleştirdik.

Sonucunda Cennet Mekân Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ’İN baba ocağında seçim kazanmanın mutluluğunu hem partim hem de şahsım adına yaşadım.

Ancak son dönemde sistematik bir şekilde dışlanarak MHP çatısı altında siyaset yapmamız imkansız hale getirilmiştir.

Başbuğ Alparslan Türkeş'in ilçesinde yıllardır özveriyle çalışan MHP İlçe Başkanı'nın görevden alınmasını, özverili yöneticilerin görev yaptığı teşkilatın feshedilmesini, ilçe başkanlığının kapatılmasını hazmedemedik ama parti disiplini gereği suskun kaldık.

İlçe başkanlığına atanan arkadaşlarımız tarafından il delegesi yapılmadık parti disiplini gereği suskun kaldık.

Bir Belediye Başkanı olarak üst kurul delegeliğimizin alınmasına ve partimizi ileriye taşıma adına çalışmalarımızın engellenmesine rağmen; yine parti disiplininden kopmadık ve partimizin aldığı kararlara uyduk, suskun kaldık, eyvallah dedik.

Bugün gelinen noktada ise Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ’in memleketinin MHP listelerinden silinmesi bizleri derinden yaralamıştır.

Görülmektedir ki MHP’de çalışmamızın ve siyaset yapmamızın önü kapatılmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifa etmemiz için baskılar uygulanmıştır, adeta istifamız teşvik edilmiştir.

Bu dışlanmışlık karşısında bize başka çare bırakılmadığını üzülerek gördüğümüz için onurumuza yönelen tavırlar karşısında Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifa ettiğimi büyük bir üzüntü içerisinde bildiriyorum.

Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim. Memleketimiz, milletimiz, Pınarbaşı ilçemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Pınarbaşı için verdiğimiz sözleri kalan görev sürem içerisinde yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağımızın da bilinmesini istiyorum.

Ülküdaşlarım da beni yakından tanıyan hemşehrilerim de bilirler ki makam için nefis yapan biri olmadım. Şunun da bilinmesini istiyorum; Siyaset bizim için vazgeçilmez değildir."

Dursun Ataş Kimdir ?

Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş. 1966 tarihinde Pınarbaşı’nda doğdu. Orta öğretimini Pınarbaşı’nda tamamladıktan sonra Kayseri Sümer Lisesini bitirdi.1986 Hava Teknik Okuluna giriş yaptıktan sonra. 1987 yılında Hava Astsubayı olarak göreve başladı. Hava Kuvvetlerinin çeşitli yerlerinde 20 yıl hizmet vererek 2007 yılında emekli oldu. Evli ve üç çocuk babası.