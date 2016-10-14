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Piramitlerin sırrını Kazdağları'nda arıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda hizmet veren Kazdağları Bilim ve Sağlıklı Yaşam Köyü’nde piramitlerin sırları çözülmeye çalışılıyor.

Piramitlerin sırrını Kazdağlarında arıyor

14 Ekim 2016 14:01

Binlerce yıldır piramitlerin sırları bilim dünyası tarafından çözülmeye çalışılırken Kazdağları'nda yapılan piramit deneyleri dikkat çekiyor. Piramitlerden 70 volt elektrik üretmeyi başaran araştırmacılar, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Piramitlerin manyetik alanlar üzerindeki etkileri konusunda sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Araştırmacı Faruk Durukan, "Burada çeşitli bilimsel aktiviteler çalışıyoruz. Çalışmalarımızdan bir tanesi 3 bin yıl öncesi piramitlerin sırrını çözme çalışmaları. Örneğin şu anda bu görmüş olduğunuz piramitten 70 volt kadar elektrik eldesi başarıldı. Piramitler söyleşiye göre, Mısırlılar milattan 3 bin yıl önce elektriği elde etmişler piramitlerden. Bunun doğru olduğunu görebiliyoruz. Çünkü küçücük bir alanda dahi 70 volt elektrik elde etmekteyiz. Bizim burada normal laboratuvarlarımız var. Birde piramit laboratuvarlarımız var. Piramit laboratuvarlar ile normal laboratuvarda piramidin sırlarını çözmeye çalışıyoruz. Mesela buraya et, süt, domates koyuyoruz. Burada bozulmuyor. Hatta pili şarj ediyor. Aynı şekilde dışarıya koyduğumuz zaman bozuluyor. Bunun nedenlerini araştırıyoruz" dedi.

Piramitlerin manyetik alan dışında kaldığını ifade eden Durukan, "Yan tarafta ise büyük piramidimiz var. Orada da insanlar yoga yapıyorlar. Kendilerini dinlendiriyorlar. Çünkü piramitlerin için dünyada manyetik alanın olmadığı tek yer oluyor. Burada bu tip aktiviteler yapıyoruz. Piramidin sırlarını çözmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
 

Bekir Terzioğlu - Emrah Elmas
 


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