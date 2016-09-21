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Pirinçteki hazine: Folik asit

Amerika’da yapılan birçok yeni araştırmaya göre, sağlık için büyük önem taşıyan folik asit ve demir gibi besin öğelerini içeren pirincin, besleyici bir diyetin en iyi örneklerinden olduğu ifade edildi.

Pirinçteki hazine: Folik asit

21 Eylül 2016 11:28

1998 yılından bu yana, neredeyse ABD’deki tüm beyaz pirinçler, B vitamini ve folik asit ile zenginleştirilmekte. Bu programdan bu yana kadınlardaki beyin kanaması riskinin, yılda yüzde üç oranında azaldığı gözlenirken, folik asit, bazı araştırmalar tarafından kalp krizi ve beyin kanaması dahil olarak kalp hastalıklarında bir risk faktörü olduğunu gösterilen kan homosistein düzeylerini düşürmeye de yardımcı olmakta. Amerikan Kalp Derneği’nin yayını Circulation’da yayımlanan araştırma, folik asit zenginleştirmesinin beyin kanamasından kaynaklanan ölümleri azaltmaya yardımcı olduğunu da kanıtlamaktadır. Daha yakın tarihli araştırmalar ise, folik asidin yumurtalık kanseri ve Alzheimer da dahil belirli kanser tiplerini önlemeye yardımcı olduğunu ileri sürmektedir.

Amerikan Diyet Derneği'nin pratik çalışmalar grubu Kadın Sağlığı ve Üreme Beslenmesi başkanı, tescilli diyetisyen Jeanne Blankenship, “ABD’deki kadınların çoğunluğu hala günlük demir ve folik asit gereksinimlerini karşılamıyor ve bu besinler kadınlar için kritik önem taşıyan iki besin öğesidir” diyerek, şu bilgileri verdi:

“Pirinç, anne ve anne adaylarının folik asit alımı için harika bir yol. Pirinç, yağsız et ve az yağlı süt ürünleri, meyveler, kuruyemişler ve sebzeler ile birlikte tüketildiğinde sağlığımız için vazgeçilmez bir besin haline geliyor. Folik asidin yanı sıra demir, kadınlar için önemli bir mineraldir. Kadınlar demir eksikliği anemisine daha yatkındır. Yeterli demir olmadığında, vücut kırmızı kan hücreleri için yeterli hemoglobini üretemez. Aneminin bu en yaygın biçimi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kadınların yaklaşık beşte birini ve hamile kadınların yarısını etkilemekte ve yorgunluk, güçsüzlükten nefes darlığına, baş ağrılarına ya da konsantrasyon kaybına kadar çeşitlenen semptomlara neden olmaktadır. ABD’deki kadınların çoğunluğu kilolarına özen gösterirken, pirinç de kadınların fazla kilolarla savaşı kazanmasına yardım ediyor. Pişmiş olarak servis edildiğinde yarım fincan düşük kalorili pirinç 103 ila 108 kalori içermektedir; sebzeler ve yağsız et proteinleri gibi sağlıklı gıdalar için iyi bir eşlikçidir. USA Rice Federation’a göre; Lowa State University tarafından gerçekleştirilen bir çalışma, pirinç yiyen kişilerin beslenme düzeninin, pirinç yemeyenlere göre daha sağlıklı olduğunu, bu kişilerin daha fazla meyve ve sebze yediğini, daha az şeker ve yağ tükettiğini ve beden kitle endekslerinin daha düşük olma eğiliminde olduğunu kanıtlamıştır. Pirinç, öncelikle kompleks karbonhidratlardan oluşmaktadır, glisemik endeks (GI) değerinin, kan şekeri düzeyini ve yeme isteğini kontrol etmeye yardımcı olabileceği düşünülmektedir.”
 


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