Pırlanta kralı Hintli ailenin Antalya'da 3 milyon dolarlık düğünü

Hindistan'da pırlanta kralı olarak bilinen Ramesh Virani'nin oğlu olan Dhairya Virani, Antalya'da yapılan görkemli bir düğünle turizmci Ayesha Mahtani ile evlendi. 3 gün 3 gece süren düğün için 4 milyon dolar harcandı. Yaklaşık 800 davetli özel kiralanan uçaklarla düğün için Antalya'ya geldi.

"Köpük havuzunun içinde eğlence"

3 gün süren düğünün ilk gününde gelin ve damat özel helikopterle otele iniş yaptı. Gelin ve damat helikopterden indikten sonra kendilerini bekleyen ATV motora bindi. Daha sonra gelin ve damat davetlilerle beraber müzik eşliğinde kendileri için kurulan platforma kadar dans etti. Platformda pırlanta kralının oğlu Dhairya Virani diz çökerek turizmci Ayesha Mahtani’nin parmağına evlilik yüzüğünü taktı. Daha sonra düğün pastasını kesen genç çift, davetlilerle eğlencenin tadını çıkardı. Bazı davetiler havuza atlarken, bazıları ise kendilerini köpük havuzunun içine attı. Köpük havuzundan çıkan davetliler, dans ederek su fıskiyelerinin altında eğlenmeye devam etti.

"Kapadokya’dan balon getirildi"

Düğün için Kapadokya'dan özel bir balon getirtilirken, Hintli çift balonla davetlileri gökyüzünden selamladı. 3 milyon dolarlık (yaklaşık 13 milyon lira) düğünde Hindistan'da ünlü 40 sanatçının sahne aldı. Düğün için 80'i aşçı olmak üzere 220 çalışan da Antalya'ya geldi.

"Bu düğün 3 milyon dolar kadar bütçeli"

Hindistan Düğün Zirvesi'ni düzenleyen şirketin Proje Direktörü olan Mustafa Onat, "Öncelikle ikinci Hint düğününü yapmaktan gurur duyuyoruz. Ama bu düğün çok yüksek bütçeli bir düğün. Yapmış olduğumuz çalışmaların meyvesini alarak, bu sezon 10 düğün yapmayı hedefledik. Tanıtımı yapmamızı büyük faydalar sağlıyoruz. Çeşitli konseptlerle helikopterle gelin damat gelişi. Değişik inventler kazandırıyoruz. Bu sene 10 tane düğün yapıyoruz. Bu düğün 3 milyon dolar kadar bütçeli. 9 tane inventlerden oluşuyor. Misafirler özel uçakla geliyor" dedi.

“Toplam 10 bin kişinin gelmesi planlanıyor”

Antalya tanıtımına çok büyük katkılar sağladıklarını ifade eden Onat, "Düğün partiyle başladı. Sonra aile bireylerinin performansı var. Onların kendi düğün ritüelleri denilen performansları var. Otelin orta bölümünde çok büyük bir sahne kurduk, oraya Kapadokya'dan getirdiğimiz balonu kuracağız. Sonraki gün kına günümüz var. O akşam ünlü Hint sanatçı gelecek. Ve düğünle bitireceğiz. Toplam 10 bin kişinin gelmesi planlanıyor. Aynı zamanda sadece Antalya değil Kıbrıs'ta, Avrupa'da çeşitli inventler yapmaktayız" diye konuştu.

"Aşağı yukarı 42 milyar gelirden bahsediyoruz"

Onat, “Aşağı yukarı 42 milyar gelirden bahsediyoruz. Biz bu payın çok azını alıyoruz. Bizim ileriki senelerde beklediğimiz gelir 1 milyar dolar sadece inventlerden ve düğünlerden yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Adem Akalan

