Diğer
Kategoriler

Pırlanta kralı Hintli ailenin Antalya'da 3 milyon dolarlık düğünü

Antalya bu senenin ikinci Hint düğününe ev sahipliği yaptı. 3 gün 3 gece süren ve hem helikopter hem de Kapadokya’dan özel gelen balonlu düğünde tam 3 milyon dolar harcandı.

Pırlanta kralı Hintli ailenin Antalyada 3 milyon dolarlık düğünü

20 Nisan 2018 14:42

Hindistan'da pırlanta kralı olarak bilinen Ramesh Virani'nin oğlu olan Dhairya Virani, Antalya'da yapılan görkemli bir düğünle turizmci Ayesha Mahtani ile evlendi. 3 gün 3 gece süren düğün için 4 milyon dolar harcandı. Yaklaşık 800 davetli özel kiralanan uçaklarla düğün için Antalya'ya geldi.

"Köpük havuzunun içinde eğlence" 

3 gün süren düğünün ilk gününde gelin ve damat özel helikopterle otele iniş yaptı. Gelin ve damat helikopterden indikten sonra kendilerini bekleyen ATV motora bindi. Daha sonra gelin ve damat davetlilerle beraber müzik eşliğinde kendileri için kurulan platforma kadar dans etti. Platformda pırlanta kralının oğlu Dhairya Virani diz çökerek turizmci Ayesha Mahtani’nin parmağına evlilik yüzüğünü taktı. Daha sonra düğün pastasını kesen genç çift, davetlilerle eğlencenin tadını çıkardı. Bazı davetiler havuza atlarken, bazıları ise kendilerini köpük havuzunun içine attı. Köpük havuzundan çıkan davetliler, dans ederek su fıskiyelerinin altında eğlenmeye devam etti.

"Kapadokya’dan balon getirildi" 

Düğün için Kapadokya'dan özel bir balon getirtilirken, Hintli çift balonla davetlileri gökyüzünden selamladı. 3 milyon dolarlık (yaklaşık 13 milyon lira) düğünde Hindistan'da ünlü 40 sanatçının sahne aldı. Düğün için 80'i aşçı olmak üzere 220 çalışan da Antalya'ya geldi.

"Bu düğün 3 milyon dolar kadar bütçeli" 

Hindistan Düğün Zirvesi'ni düzenleyen şirketin Proje Direktörü olan Mustafa Onat, "Öncelikle ikinci Hint düğününü yapmaktan gurur duyuyoruz. Ama bu düğün çok yüksek bütçeli bir düğün. Yapmış olduğumuz çalışmaların meyvesini alarak, bu sezon 10 düğün yapmayı hedefledik. Tanıtımı yapmamızı büyük faydalar sağlıyoruz. Çeşitli konseptlerle helikopterle gelin damat gelişi. Değişik inventler kazandırıyoruz. Bu sene 10 tane düğün yapıyoruz. Bu düğün 3 milyon dolar kadar bütçeli. 9 tane inventlerden oluşuyor. Misafirler özel uçakla geliyor" dedi.

“Toplam 10 bin kişinin gelmesi planlanıyor” 

Antalya tanıtımına çok büyük katkılar sağladıklarını ifade eden Onat, "Düğün partiyle başladı. Sonra aile bireylerinin performansı var. Onların kendi düğün ritüelleri denilen performansları var. Otelin orta bölümünde çok büyük bir sahne kurduk, oraya Kapadokya'dan getirdiğimiz balonu kuracağız. Sonraki gün kına günümüz var. O akşam ünlü Hint sanatçı gelecek. Ve düğünle bitireceğiz. Toplam 10 bin kişinin gelmesi planlanıyor. Aynı zamanda sadece Antalya değil Kıbrıs'ta, Avrupa'da çeşitli inventler yapmaktayız" diye konuştu.

"Aşağı yukarı 42 milyar gelirden bahsediyoruz" 

Onat, “Aşağı yukarı 42 milyar gelirden bahsediyoruz. Biz bu payın çok azını alıyoruz. Bizim ileriki senelerde beklediğimiz gelir 1 milyar dolar sadece inventlerden ve düğünlerden yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.  

Adem Akalan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç