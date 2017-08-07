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Pırlanta sektörüne ‘yeni jenerasyon’ damgası

Son yıllarda gelişen teknoloji, değişen ekonomik koşullar ve küreselleşen dünya hayatımızın çeşitli alanlarında olduğu gibi alışveriş alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Lizay Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serbes de gelişen teknoloji ve imkânların x, y, z kuşaklarının alışveriş alışkanlığını doğrudan etkilediğini belirterek, markaların modern pazarlama ve satış stratejileriyle birlikte değişime ayak uydurmaları gerektiğini kaydetti.

Pırlanta sektörüne yeni jenerasyon damgası

07 Ağustos 2017 09:17

Bambaşka dünyaya dahil olduğumuz bu değişimler ise mobil teknoloji, online alışveriş, sosyal ve dijital medya, e ticaret gibi kavramları günlük hayatta önemli bir parçamız haline getiriyor. 40 yıldır mücevherat sektöründe bulunan Lizay Pırlanta’nın Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serbes de değişen alışveriş alışkanlıklarıyla birlikte farklı kuşakların ilgisini çekmek için farklı yöntemler keşfetmek gerektiğini söyledi.

“X ve y kuşağı farklı bir estetik algısına sahip”

Gönümüzde özellikle y ve z kuşaklarıyla erken tanışmanın da öneminden bahseden Mahmut Serbes aynı zamanda, “İnternet ve teknoloji çağı olarak nitelendireceğimiz bu dönemde özellikle genç modaseverler, kişiselleştirilmiş ürünler ve yaş gruplarına uygun ürünlere karşı ilgi duyuyor. Önceki kuşaklardan daha farklı bir estetik algıya sahip olan y ve z kuşağı bizim de farklı bakış açısı kazanmamızı sağlıyor. Uzun yıllardır mücevherat sektöründe hizmet veren Lizay Pırlanta olarak biz de ‘Only Girls’ koleksiyonumuzla pazarlama dünyasının yeni gözdesi olan y kuşağına hitap ediyoruz. Genç neslin ihtiyaçlarını anlamak, fikirlerini önemsemek ve yenilikleri takip etmek pazarlama dünyasını daha hızlı değişime itecektir ve bizlere avantaj olarak geri dönecektir” dedi.

Etiketler: Lizay Pırlanta, pazarlama sektörü, pırlanta, yeni nesil


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