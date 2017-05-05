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Pis koku ve sis şehri esir aldı

Samsunlular güne pis koku ve puslu bir havayla başladı.

Pis koku ve sis şehri esir aldı

05 Mayıs 2017 10:32

Günün ilk saatlerinden itibaren Samsun şehir merkezinde pus ve kötü bir koku hakim oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının verilerine göre hava kalitesi indeksi 0-50 arası iyi-yeşil, 51-100 arası orta-sarı, 101-150 arası hassas-turuncu, 151-200 sağlıksız-kırmızı, 201-300 kötü mor ve 301-500 arası kötü-kahverengi olarak gösterilerek derecelendiriliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarından alınan bilgilere göre Samsun’da hava kalitesi indeksi bugün itibariyle 5 istasyondan sadece 1 tanesi iyi seviyesindeyken, 4 istasyondaki hava kalitesi orta seviyede ve hassasa yakın seviyede oldu.

Hava Kalitesi İndeksi raporlarına göre Samsun’da bulunan istasyonlardaki hava kalitesi İlkadım 100. Yıl Bulvarı'nda "98 orta" seviyesinde, İlkadım merkez ve Hastanebaşı İstasyonlarında "86 orta", Canik İstasyonunda “89 orta”, Atakum İstasyonunda “55 orta”, Bafra İstasyonunda “77 orta” seviyesinde oldu. Samsun’da bir tek Tekkeköy İstasyonunda Hava Kalitesi İndeksi “9 iyi” seviyesinde oldu. Samsun’da “101 hassas, hassas gruplar için sağlık etkileri oluşturabilir. Genel olarak kamuyu etkilemesi olası değildir” değerlerine çok yakın 3 istasyon olması dikkat çekti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, bu hava kirliliğinin mevsimsel geçişlerden ve tozların gitmemesinden kaynaklanabileceğini söylediler. 

Erdi Demür

Etiketler: pis koku, Samsun, sis


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