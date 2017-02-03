Edinilen bilgiye göre, kentte Becen Mahallesi ve çevresinde meydana gelen çok sayıdaki hırsızlık olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen M.K., S.P., O.S. ve M.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda bağ evleri ve iş yerlerinden çalmış oldukları malzemeler ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilmek için Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. Burada şüphelilerden bazıları, kendilerini görüntüleyen gazetecilere ‘Hangi kanalda çıkacak, akşam izleyelim’ şeklindeki sorusu şaşkınlığa neden oldu.

Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkan şahıslardan O.S. serbest bırakılırken, diğer 3’ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turan Bulut