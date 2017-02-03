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Pişkin hırsızlar: 'Hangi kanalda çıkacak'

Kayseri’de işyerleri ve bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar sağlık kontrolüne giderken kendilerini görüntüleyen gazetecilere “Hangi kanalda çıkacak, akşam izleyelim” dedi.

Pişkin hırsızlar: Hangi kanalda çıkacak

03 Şubat 2017 10:31
Pişkin hırsızlar: 'Hangi kanalda çıkacak' - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, kentte Becen Mahallesi ve çevresinde meydana gelen çok sayıdaki hırsızlık olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen M.K., S.P., O.S. ve M.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda bağ evleri ve iş yerlerinden çalmış oldukları malzemeler ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilmek için Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. Burada şüphelilerden bazıları, kendilerini görüntüleyen gazetecilere ‘Hangi kanalda çıkacak, akşam izleyelim’ şeklindeki sorusu şaşkınlığa neden oldu.
Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkan şahıslardan O.S. serbest bırakılırken, diğer 3’ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Turan Bulut


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