Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Pişkin kapkaççı: Çıkınca yine çalacağım

Pişkin kapkaççı: Çıkınca yine çalacağım

Adana’da bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlılardan biri, "Param yok onun için yapıyorum, çıkayım yine çalacağım" dedi.

Pişkin kapkaççı: Çıkınca yine çalacağım

21 Eylül 2016 09:45
Pişkin kapkaççı: Çıkınca yine çalacağım - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde bulunan Saydam Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 7 Eylül 2016 tarihinde Saydam Caddesi’nde yürüyen Ece Gülener (23) isimli genç kadının elindeki cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı. Ece Gülener olay yerine gelen polise, elinden cep telefonu alındıktan sonra kaçan iki kişinin eşkallerini verdi.

Polis, aldığı eşkal doğrultusunda zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda polis, zanlıların Sergen K. (20) ve Onur A. (19) olduğunu belirledi. Polis Onur A.’yı Yenibey, Sergen K.’yi ise Kürkçüler Mahallesi’nde yakaladı.

Emniyete getirilen zanlılardan Onur A.’nın kapkaçı kendisinin yaptığını, arkadaşının bir suçu olmadığını söylediği öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıpa götürüldü. Zanlılar burada kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırmak istedi. Zanlılardan Onur A. sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülürken, "Param yok onun için çaldım. Cezaevinden çıkayım yine çalacağım. Sizin ananızı da gasp edeceğim" diye bağırdı.

Zanlılar daha sonra adliyeye götürüldü.

Etiketler: kapkaççı


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!