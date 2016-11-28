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Pişkin sürücünün isteği 'pes artık' dedirtti

Şirinevler’de trafiğin felç olmasına yol açan TIR sürücüsünün yoldan geçen araçları durdurarak sigara istemesi görenleri hayrete düşürdü.

Pişkin sürücünün isteği pes artık dedirtti

28 Kasım 2016 18:56

Şirinevler E-5 karayolu Topkapı istikametinde bir iş makinesini taşıyan tırın sürücüsü, yüksekliği hesaplayamayarak üst geçide sıkıştı. E-5 karayolunda yağmurun etkisiyle yoğunlaşan trafik, TIR’ın sıkışmasıyla bir kat daha arttı. Bu sırada firma görevlileri TIR’ı kurtarmaya çalışırken, tır sürücüsünün rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü.

Bütün köprülerden sorunsuz bir şekilde geçtiğini belirten sürücü, üst geçide zarar vermediğini, taşıdığı malın zarar gördüğünü kaydetti. Trafiğin tıkanmasına yol açmasına rağmen rahatlığı dikkat çeken sürücünün yoldan geçen araçları durdurarak sigara istemesi ise vatandaşlarda şaşkınlığa yol açtı.

Etiketler: istek, Şirinevler, sürücü


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