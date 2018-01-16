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Pistte sorun olmadığı belirlendi

Trabzon Havalimanına inişi sonrası pistten çıkan Pegasus Havaolları uçağının enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, uçağın inişi sırasında pistte herhangi bir sorun olmadığı öğrenildi.

Pistte sorun olmadığı belirlendi

16 Ocak 2018 10:58

Pegasus Havayolları uçağının Trabzon havalimanında pistten çıkmasının ardından ortaya atılan havalimanı pistinde eksiklikler olduğu yönündeki iddialar, yetkililerce yalanlandı. Yetkililerden alınan bilgilere göre Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) kazanın yaşandığı gün çeşitli saatlerde Trabzon Havalimanında pistlerde 4 kez frenleme ölçümleri yaptırdı. Gün içerisinde yapılan 4 ölçümde pistlerdeki frenleme değerlerinin iyi olduğu görüldü.

KISA SÜREDE MÜDAHALE

Pegasus uçağının pistten çıkmasının ardından, DHMİ’ye bağlı Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekiplerinin ise yaklaşık 1 dakika 37 saniye sonra olay yerine ulaşarak uçağı soğutma ve kurtarma çalışmalarına başladığı belirtildi.

TRABZON HAVALİMANINDA TÜM SİSTEMLER VAR

Yetkililer, kazanın ardından tartışılan Trabzon Havalimanı’nda ise uçakların güvenli şekilde iniş ve kalkış yapmalarına olanak sağlayacak ILS CAT 1, LLZ ONLY, NDB, VOR/DME gibi tüm sistemlerin mevcut olduğunu vurguladı.

Etiketler: pist, trabzon

 

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