Pistten çıkan uçağın karayolu ile Yomra'ya nakil işlemi başladı

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 162 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak denize 25 metre kala balçığa saplanarak hizmet dışı kalmıştı. Kazanın ardından 20 saatlik bir çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartılarak güvenli bir bölgeye çekilen uçak için bir belediye Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak uçağın ‘Millet Kıraathanesi' olmasını istedi. Bu başvurusu onaylanan belediye uçağın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 81 ilde oluşturulan Bereket Ormanı'na yerleştirilmesi için yaptığı hazırlıkları tamamladı. 35 metre uzunluğunda ve 18 ton ağırlığındaki uçağın gövdesi saat 01.00 sıralarında yer dorsesi yardımıyla aylardır beklediği aprondan çıkartıldı. Yer dorsesine yüklenen uçağın gövdesinin havalimanından 15 km uzaklıktaki ilçeye nakil işlemi başladı.

Öte yandan, Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon istikameti nakil işlemi için kapatıldı.

Ozan Köse - Anıl Keskin