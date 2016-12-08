İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, elinde gezdirdiği pittbul cinsi köpeği, sokakta bekleyen ve daha önceden tanıdığı Ahmet D. isimli vatandaşın üzerine yürüttü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sahibinin komutu üzerine pitbull Ahmet D’ye saldırdı. Pittbul, uzun süre ayağından ısırdığı Ahmet D’yi bırakmadı. Vatandaşların müdahale ettiği azgın köpek, Ahmet D’nin bacağından et parçaları kopardı.

Olay yerinde vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet D, “Sahibinin komutuyla pittbul üzerime saldırdı. Ayağımı kaptı. Isırdıktan sonra beni uzun süre yerde sürükledi” dedi.

Ayağından yaralanan Ahmet D, çağrılan ambulansla Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burak Türker