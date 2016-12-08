Diğer
Kategoriler

Pitbul dehşeti kameralara böyle yansıdı

Bursa’da pittbul cinsi köpeğin bir vatandaşın bacağını parçalaması kameralara yansıdı.

Pitbul dehşeti kameralara böyle yansıdı

08 Aralık 2016 08:42
Pitbul dehşeti kameralara böyle yansıdı - Tıkla İzle

İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, elinde gezdirdiği pittbul cinsi köpeği, sokakta bekleyen ve daha önceden tanıdığı Ahmet D. isimli vatandaşın üzerine yürüttü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sahibinin komutu üzerine pitbull Ahmet D’ye saldırdı. Pittbul, uzun süre ayağından ısırdığı Ahmet D’yi bırakmadı. Vatandaşların müdahale ettiği azgın köpek, Ahmet D’nin bacağından et parçaları kopardı.

Olay yerinde vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet D, “Sahibinin komutuyla pittbul üzerime saldırdı. Ayağımı kaptı. Isırdıktan sonra beni uzun süre yerde sürükledi” dedi.

Ayağından yaralanan Ahmet D, çağrılan ambulansla Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burak Türker

Etiketler: bursa, pitbul dehşeti


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç