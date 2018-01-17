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Piyasa değeri 11 milyon lira !

Bingöl polisinin 1 saat takip edip düzenlediği operasyonda önü kesilerek durdurulan kamyondan piyasa değeri 11 milyon lira olan 304 kilo 301 gram eroin ele geçirildi.

Piyasa değeri 11 milyon lira !

17 Ocak 2018 19:02

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık, Organize ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada yüklü miktarda uyuşturucu madde geçişi bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma yapan ekipler, Van’dan gelen bir kamyonu belirleyerek Bingöl-Muş D-300 karayolunda yaklaşık 1 saat takip etti. Sivil polis araçları ile yapılan takip sonrası Ağaçeli mevkiinde önü kesilen 38 plakalı kamyona operasyon düzenledi. Operasyonda sürücü N.C. gözaltına alındı. Kasasında yük bulunmayan kamyonda narkotik köpeği "Kiraz" ile yapılan aramada branda ile demir tentelerin arasında suntalarla oluşturulan gizli bölmede 580 paket halinde 304 kilo 301 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan N.Ç., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon lira olduğu öğrenildi.

Muhammet Ali Çiftçi - Yılmaz Atar

 

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