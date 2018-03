Piyasadaki en iyi akıllı telefonlar hangileri? İşte 2018'in en iyi 10 akıllı telefonu

2018'in en iyi telefonlarını ve özelliklerini haberimizde bularak sizin için en uygun olanı öğrenebilirsiniz.

10. Essential Phone

Arka tarafta seramik, yanlarda titanyum olmak üzere neredeyse kenardan kenara kadar görüntüleme sistemi ve ultra premium malzemelerden yapılmış bir kasa bulunduran Essential Phone, kullanıcılarına mükemmel bir akıllı telefon deneyimi sunuyor.

Hızlı işlemcisi ve yüksek çözünürlüklü kamerası ile dikkat çeken telefon 360 derece görüntü oluşturma ve wireless ile şarj etme imkânı veriyor.

9. Samsung Galaxy S8 and S8 Plus

Şu ana kadarki en iyi görünüme sahip olan akıllı telefonlardan olan Galaxy S8 ve S8 Plus, iPhone 8’den daha çekici ve Note 8’den daha şık görünüme sahipler. S8 ve S8 Plus ile Samsung, S7 ile kullandığı kavisli cam tasarımını rafine etti. Ayrıca su geçirmezlik özelliği bulunan telefonlarda, geniş ekranı sayesinde kullanıcılara müthiş bir deneyim sunuyor.

En iyi kameralardan birine sahip olmasının yanı sıra, Apple Pay ya da Android Pay yerine; Samsung Pay aracılığı ile tüm pos cihazları aracılığı ile ödeme yapılabiliyor.

Bu telefonların listenin başında olmamasının sebebi ise saf Android yerine TouchWiz yazılım ara yüzünü kullanıyor olması.

8. Apple iPhone 7 and iPhone 7 Plus

Android rakiplerine göre daha iyi uygulama ve daha iyi kullanıcı deneyimi sunan iPhone 7 ve 7 Plus, lansmanının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala popülerliğini koruyor. Son sürüm güncellemeleri ile satışa çıkarılan modellerin kendi aralarında da ufak farkları var. Tabi ki iPhone 7 Plus ekran olarak iPhone 7’ye daha geniş bir ekrana sahip. Bununla birlikte plus modelinde bulunan ve profesyonel bir fotoğraf deneyimi sunan portre fotoğraf özelliği (bokeh efekti) aslında bir çok kullanıcıyı daha çok cezbediyor.

7. Huawei Mate 10 Pro

Çin menşeili bir marka olan Huawei son yıllarda yaptığı ataklar ile akıllı telefon pazarında büyük bir paya sahip oldu. En iyi kamera markalarından birisi olan Leica ile işbirliği yapan markanın telefonları muazzam bir telefon deneyimi sunuyor. Huawei Mate 10 Pro modeli ise su geçirmezliği, çift kamerası 4.000 mAh olan güçlü bataryası ile dikkat çekiyor. Ayrıca kullandığı NPU aracılığı ile, cihazın güç tüketimini hem en iyi performansı hem de verimliliği sağlayacak şekilde ayarlayabilir.

6. Samsung Galaxy Note 8

Harika dizaynı, ultra ince ekran kenarları, hızlı performansı, çift lensli kamerası ve güzel ekranı ile dikkat çeken akıllı telefon, adeta tüm Galaxy ve Note serilerinin iyi yönlerini bünyesinde toplamış gibi.

5. OnePlus 5T

Muhteşem performansı ve belleği ile dikkatleri çeken telefon kamerasındaki portre fotoğraf özelliği ile de profesyonel fotoğraf makinesi deneyimi sunuyor.

4. Google Pixel 2

Alabileceğiniz en iyi akıllı telefon Google Pixel 2 olmayabilir ancak bu telefonun öyle bir özelliği var ki satın alma kararınızı etkileyebilir; en yeni ve en saf işletim sistemini kullanması.

Ayrıca Android sürümünün son güncellemesi yayınlandığı anda işletim sisteminizi güncelleyebiliyorsunuz ki bu güncellemeyi diğer Android işletim sistemine sahip telefonlarda yapamıyorsunuz. Pixel modeline göre Pixel 2 mükemmelleştirilmiş kamerası ve se geçirmezliği ile de dikkat çekiyor.

3. Google Pixel 2 XL

Pixel 2’ye göre daha donanımlı olan Google Pixel 2 XL, daha büyük ekranı, sade ve şık görünümüyle dikkat çekiyor. Ayrıca kamerası da Pixel 2’ye göre daha da geliştirilmiş.

Google’ın bu telefonlar ile birlikte lansmanını yaptığı bir diğer cihaz da çevirmen kulaklıklar. Konuşma ile eş zamanlı olarak 40 farklı dile çeviri yapabilen bu kulaklıklar şimdilik sadece Google Pixel modelleri ile birlikte kullanılabiliyor. Sadece bu kulaklık bile aslında kullanıcıları Google Pixel modellerini satın almaları için bir itici güç haline geliyor.

2. Apple iPhone 8 ve iPhone 8 Plus

Lansmanı geçtiğimiz Eylül ayında yapılan iPhone’un yeni modelleri, rafine edilmiş bir cam ve metal kasa, muhteşem bir kamera ve inanılmaz bir performans ile pazara çıktı. Yeni modellerde en dikkat çeken özellik ise wireless ile şarj edilebilmeleri.

1. Apple iPhone X

Apple’ın 10. yılına özel iPhone 8 modelleri ile birlikte piyasaya sürdüğü, tamamen ekrandan oluşan iPhone X fiyatı dışında kullanıcıların büyük beğenisini kazandı. Kablosuz hızlı şarj desteği, mükemmel OLED ekranı ile kullanıcılarına eşsiz bir akıllı telefon deneyimi sunuyor. Fiyatının yüksek olduğunu söyledik ama en iyi akıllı telefonlar listesinin zirvesindeki bir telefon için çok da yüksek sayılmasa gerek.